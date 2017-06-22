АК «Якутия» получила 2,2 млрд рублей для погашения долгов
Авиакомпании «Якутия» предоставили кредит на 2,2 млрд рублей для рефинансирования задолженности перед аэропортом Якутска. На данный момент сумма долга составляет 588 млн рублей. Сейчас компания пытается погасить предыдущие задолженности, штрафы и пени. Текущий долг остается без изменений.
Расширенное совещание с руководством авиакомпании прошло в парламенте Республики Саха. На нем обсудили эффективность деятельности и перспективы развития перевозчика, использование выделенных на поддержку средств, а также восстановление платежеспособности организации, сообщает ИА YakutiaMedia.
На текущую деятельность компании и задолженность повлияло увеличение курса доллара. В 2014 году финансовое состояние перевозчика находилось на критической отметке. Связано это с ошибкой руководства, которое по всем четырем приобретенным машинам платила именно в валюте.
Убытки авиакомпании связаны также с магистральными рейсами. Они выполняются в условиях жесткой конкуренции. Оптимизация коснется частоты рейсов, воздушных судов и тарифной политики. Это относится и к аэропорту «Якутск», деятельность которого разберут после возобновления работы парламента. Перевозчик неоднократно ставил вопрос о завышенных расценках на услуги аэропорта.