Авиакомпании «Якутия» предоставили кредит на 2,2 млрд рублей для рефинансирования задолженности перед аэропортом Якутска. На данный момент сумма долга составляет 588 млн рублей. Сейчас компания пытается погасить предыдущие задолженности, штрафы и пени. Текущий долг остается без изменений.

Расширенное совещание с руководством авиакомпании прошло в парламенте Республики Саха. На нем обсудили эффективность деятельности и перспективы развития перевозчика, использование выделенных на поддержку средств, а также восстановление платежеспособности организации, сообщает ИА YakutiaMedia.

На текущую деятельность компании и задолженность повлияло увеличение курса доллара. В 2014 году финансовое состояние перевозчика находилось на критической отметке. Связано это с ошибкой руководства, которое по всем четырем приобретенным машинам платила именно в валюте.

Убытки авиакомпании связаны также с магистральными рейсами. Они выполняются в условиях жесткой конкуренции. Оптимизация коснется частоты рейсов, воздушных судов и тарифной политики. Это относится и к аэропорту «Якутск», деятельность которого разберут после возобновления работы парламента. Перевозчик неоднократно ставил вопрос о завышенных расценках на услуги аэропорта.