Пассажирский автобус, следовавший из Волгограда, опрокинулся на трассе «Самара — Шымкент» в Актюбинской области Казахстана. В результате ДТП погибли девять граждан Узбекистана, еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести.

«В 10:20 (7:20 мск) в Айтекебийском районе Актюбинской области на 946-м км автодороги Самара–Шымкент в 20 км от поселка Карабутак произошло опрокидывание пассажирского рейсового двухэтажного автобуса марки Mercedes», — заявил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Представитель правоохранительных органов Казахстана также отметил, что все погибшие были гражданами Узбекистана, среди получивших травмы — один гражданин Казахстана и 17 — Узбекистана. Кроме того, 25 пассажиров автобуса получили медицинскую помощь на месте ДТП.