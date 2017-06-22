Сборная России по футболу во втором матче группового этапа Кубка Конфедераций-2017 проиграла действующим чемпионам Европы - команде Португалии (0:1). Игру, проходившую на стадионе «Спартак» в Москве, помимо простых болельщиков посетили и многие политические деятели, увлекающиеся спортом. Среди них был и депутат Государственной Думы Российской Федерации Геннадий Зюганов. Сразу после матча политик согласился ответить на несколько вопросов корреспондента «Известий» и заявил, что вторая половина игры с португальцами вселяет в него надежду перед заключительной игрой группового этапа с Мексикой.

— Во втором тайме за сборную России было не стыдно, — сказал «Известиям» Зюганов. - А вот в первой половине нужно было играть энергичнее. На поле надо двигаться, нельзя стоять. Особенно, когда против тебя выходит такой серьезный противник. Некоторые смотрели с надеждой на дождь, который начался во время матча - когда соперник сильнее технически этот фактор может помочь. Но нам не помог. И все же, игра нашей команды во втором тайме обнадеживает. Будем стараться в матче с Мексикой. Вообще, хотел наших футболистов на политбюро во вторник вызвать (смеётся). Но им нужно больше тренироваться.

Геннадий Зюганов отметил высокий уровень организации Кубка Конфедераций в России.

— Что касается организации турнира, то она очень достойная, — продолжил политик. — Во всех четырех городах. Это ведь генеральная репетиция перед чемпионатом мира 2018 года. Очень полезно для нашей страны.

Также политический деятель признался, что собирается лично посетить один из заключительных матчей Кубка Конфедераций - игру за бронзовые медали турнира, которая пройдет в Москве.

— Я очень люблю спорт, сам занимался, играл, - подытожил Зюганов. - У меня дома лозунг висит: «Кто не научился играть в футбол, волейбол, теннис, бильярд, шахматы и преферанс, тот полностью обокрал свою старость». Так что учитесь и тренируйтесь. Планирую посетить матч за третье место, который пройдёт на стадионе «Спартак».

Напомним, матч за третье место пройдет 2 июля в Москве на стадионе «Спартак» за несколько часов до финала турнира в Санкт-Петербурге.

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