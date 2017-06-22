В Центробанке РФ не получали обращение АФК «Система» с просьбой о проверке по факту возможного манипулирования на рынке акций, передает RNS со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

«Обращение в Банк России пока не поступало, при поступлении оно будет рассмотрено в рамках проводимого анализа нестандартного поведения ценных бумаг АФК «Система», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ распространилась информация, что «Система» попросила ЦБ провести расследование из-за подозрения в манипулировании акциями компании после их резкого подорожания на бирже. Увеличение стоимости акций было спровоцировано опубликованным в картотеке арбитражных дел ходатайством «Роснефти» об отзыве иска к АФК. Потом ходатайство удалили, а «Роснефть» заявила, что оно сфальсифицировано, и обратилась в правоохранительные органы.