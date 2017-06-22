Сотни свечей зажгли жители Ставрополя в 76-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Они встретили эту ночь у мемориала «Вечная слава».

Город присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». Ее участники выложили из тысячи свечей слово «Помним» в память о героях войны. В этом году у мемориала установили Дерево памяти. На него участники акции повязали георгиевские ленточки.

В мероприятиях участвовали руководители региона, ветераны, представители духовенства и простые жители города. Память героев почтили минутой молчания, передает NewsTracker.

Отметим, сегодня, в День памяти и скорби, акция «Свеча памяти» традиционно проходит по всей России и еще в 80 странах мира. Так, в Москве на Крымской набережной зажгли 1418 свечей — именно столько дней длилась война.