Российский президент Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Вместе с главой государства участие в церемонии по традиции приняли председатель правительства Дмитрий Медведев, руководство администрации Кремля и кабинета министров, представители Совета Федерации и Госдумы, ветеранских организаций.

В День памяти и скорби в России и более чем 80 странах мира пройдут акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.