«Умные» светофоры укорили движение трамваем на трех столичных маршрутах за счет «зеленой волны», благодаря которой сократилось время ожидания состава и увеличилась скорость движения вагона. Об этом заявил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

Такие изменения затронули маршруты № 8, 12 и 46 в районе пересечения шоссе Энтузиастов и Третьего транспортного кольца. Когда трамвай приближается к перекрестку, светофор дает зеленый свет для общественного транспорта и красный — для автомобилистов. Примечательно, что теперь и водителям не придется простаивать на красный свет, если поблизости нет трамвая, сообщает телеканал «360». Среднее время ожидания вагона сократилось почти в пять раз: раньше пассажиры ждали свой транспорт 90 секунд, а теперь — 17. Согласно данным ЦОДДа, этими маршрутами ежедневно пользуются 30 тыс. человек.