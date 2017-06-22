Ветеранов Великой Отечественной войны, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше. А потому на первый план выходит деятельность музеев, которые сохраняют память о героических страницах нашей истории для следующих поколений. Как выяснили «Известия», трансляция этой памяти в музейных экспозициях довольно заметно менялась: от газетных вырезок и сводок Совинформбюро в начале войны — к забвению в послевоенные годы и возрождению интереса в 1990-е, когда стали открывать неизвестные страницы истории.

Исследовали эти изменения в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС) в Петербурге.

— С первых дней войны многие музеи планировали создать выставку, посвященную событиям Великой Отечественной. Но для большинства музеев, находящихся в западных приграничных районах СССР, осуществить задуманное не представлялось возможным. Кроме того, для создания выставок по текущим событиям еще не было нужных материалов, — рассказала «Известиям» старший научный сотрудник ВИМАИВиВС Светлана Новиченко. — Тем примечательнее, что первая музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной, появилась уже на второй день войны.

23 июня 1941 года сотрудники Государственного музея Татарской СССР развернули на железнодорожном вокзале Казани выставку «Били и будем бить», создавшую героический образ русского воина разных времен.

29 июня 1941 года уже в Москве, в Центральном доме Красной Армии открылась выставка «Уроки истории», на которой демонстрировались исторические документы, связанные с боями Красной Армии за освобождение от немецкой оккупации Украины, правда, в годы Гражданской войны.

А 1 июля 1941 года в Ленинграде, в галерее Дворца искусств открылась выставка «Героика великого русского народа», уже с актуальными материалами о начале Великой Отечественной. На выставке рассказывалось о стойкости пограничников, первыми принявших удар гитлеровцев.

— В начале войны основную информацию о ходе боев давали фотографии, обязательно аннотированные выдержками из газет, сводками Совинформбюро, воззвания, распоряжения, письма. Как правило, выставки носили оперативный характер, но по мере поступления экспонатов постоянно обновлялась, — рассказала Новиченко.

Первые рекомендации музеям, как следует показывать Великую Отечественную войну, датируются 1942 годом. Согласно им, «показ должен открываться с вероломного предательства — нападения немецких фашистов на нашу Родину и показом подлинного лица фашизма». Также обязательной частью экспозиций стала речь наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о начале войны утром 22 июня.

— В первые послевоенные годы музеи в основном занимались совершенствованием уже существующих экспозиций по Великой Отечественной, основное же внимание отводилось тогда пропаганде четвертой сталинской пятилетки, — рассказывает Новиченко.

К началу 1960-х почти все экспозиции, посвященные Великой Отечественной, открывались плакатом «Родина-мать зовет!» и фотографиями красноармейцев, отправляющихся на фронт, с подписью «Наше дело правое, мы победим!». Такое однообразие начало порождать у посетителей равнодушие.

Правда, в лучших экспозициях (Смоленский краеведческий музей, Центральный музей революции) встречались действительно интересные идеи — например, метод контрастного показа, когда посетитель мог сравнить мирную жизнь советских граждан с ужасами войны.

Начиная с 1960-х музеи стали уделять особое внимание художественному решению, в экспозициях появились картины, скульптуры, макеты танков и т.д.

Следующие годы особых новшеств не принесли. И лишь с конца 1990-х музеи стали перестраивать военные экспозиции, в том числе включать в них материалы, раскрывающие ранее неизвестные или запретные страницы истории.

С 2000-х упор делается на научно-объективное освещение событий Великой Отечественной . В новейшей истории России также идут споры по поводу показа некоторых экспонатов. Так, общественную дискуссию вызвало размещение в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда флагов национал-социалистической Германии. Новшеством стало и экспонирование личных вещей солдат вермахта.

Сегодня музеи делают ставку на многоуровневость восприятия. Помимо ознакомления с традиционными витринами с документами и фотографиями, посетители наблюдают за реконструкциями боев, слушают аудиозаписи, просматривают видео и получают часть информации в электронном виде.