Палата молодых законодателей появится в Коми. Решение об учреждении нового органа было принято на заседании фракции «Единая Россия» в государственном совете республики. Инициатором создания органа при фракции стал республиканский сенатор Дмитрий Шатохин.

На сегодняшний день палата молодых законодателей существует в трех субъектах Северо-Западного федерального округа. Еще в трех субъектах орган находится на стадии создания. По словам Шатохина, между палатой и молодежным парламентом есть различия.

«Главная особенность — это состав. В палату молодых законодателей предлагается включить только депутатов советов муниципальных образований, городов, поселений, которым еще нет 35 лет. То есть это те люди, которым народ доверяет и которые прошли своего рода сито отбора. Таковых в республике 24 городских и районных и 270 поселенческих», — приводит слова сенатора ИА «Комиинформ».

Предполагается, что на первых порах в состав палаты войдут представители фракции «Единая Россия». Общее число участников палаты составит 30–40 человек.

Разработка регламентирующих документов, а также организация работы палаты возложена на региональный исполнительный комитет «Единой России» и аппарат фракции в госсовете Коми.