Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский стал лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона-2016/17 – "Везина Трофи", сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу лиги. Кроме россиянина на награду также претендовали страж ворот "Вашингтона" Брэйден Холтби и вратарь "Монреаля" Кэри Прайс.

Сергей Бобровский в регулярном чемпионате провел 63 матча и пропустил 127 шайб. Его коэффициент надежности составил 93,1. В плей-офф на его счету 5 матчей и 20 пропущенных шайб при коэффициенте надежности 88,2.

Отметим, что россиянин уже был награжден "Везина Трофи" в 2013 году. Таким образом, 28-летний Бобровский стал третьим вратарем в эпоху потолка зарплат, который взял "Везину" дважды – с 2006 года это удавалось Мартину Бродеру (2007, 2008) и Тиму Томасу (2009, 2011).

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