Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена гуманностью приговора, вынесенного судом Берлина гражданину Германии за сексуальную связь с русскоязычной девочкой по имени Лиза.

Однако дипломат отметила, что расследование было объективным и непредвзятым. Вместе с тем Захарова полагает, что если бы расследование было проведено с самого начала, то удалось бы сгладить многие острые углы.

«Берлинский суд своим приговором подтвердил озабоченность российской стороны», — заключила она.

В среду суд Берлина приговорил к 21 месяцу заключения условно 24-летнего жителя германской столицы за сексуальную связь с русскоязычной девочкой по имени Лиза.

Обвиняемый был признан виновным в совершении сексуальных действий в отношении не достигшего 14-летнего возраста ребенка и изготовлении детской порнографии.