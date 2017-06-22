Председатель Евросовета Дональд Туск не исключает, что Великобритания может остаться в составе Евросоюза.

«Некоторые мои британские друзья спрашивали меня, может ли Brexit быть обратимым и могу ли я представить себе такой результат, при котором Великобритания продолжит входить в ЕС. Я сказал им, что на самом деле Евросоюз был построен на мечтах, достижение которых казалось невозможным. Поэтому кто знает. Вы можете назвать меня мечтателем, но я не единственный», — отметил Туск.

Ранее 19 июня член Еврокомиссии Мишель Барнье заявлял о том, что ЕК и Великобритания договорились о расписании и приоритетах будущих встреч. По словам главного переговорщика от Евросоюза, стороны планируют проводить заседания раз в месяц, более того, переговорщики разделятся на три группы для обсуждения таких тем, как права человека, урегулирование финансовых обязательств сторон друг перед другом, а также прочим вопросам, связанным с «разводом».