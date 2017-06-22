Сейм (нижняя палата парламента) Польши в четверг проголосовал за внесение поправок в закон, запрещающий пропаганду коммунизма и других тоталитарных режимов в названиях зданий и объектов. Новый законопроект предусматривает снос советских памятников, в том числе мемориалов Красной армии, передает ТАСС.

«Законопроект принят», — подтвердили журналистам в пресс-службе сейма.

Согласно обновленному документу, подобные объекты «не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй».

Сообщается, что данные поправки не коснутся памятников, расположенных на кладбищах или территории других захоронений, объектов, не выставленных на всеобщее обозрение и демонстрируемых в научных целях или в качестве произведения искусства, а также монументов в реестре памятников архитектуры. Остальные мемориалы, согласно закону, будут демонтированы в течение 12 месяцев со дня вступления поправок в силу.