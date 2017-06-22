Министр обороны Франции подтвердил гибель лидера «Исламского государства», (ИГ, организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у Москвы нет данных о судьбе террориста.

Напомним, ранее стало известно, что в Сирии в результате авиаудара российских ВКС, возможно, уничтожен лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади.

Удар был нанесен 28 мая близ Ракки по командному пункту, где проводилось совещание лидеров террористической группировки. Согласно данным оборонного ведомства, удалось ликвидировать эмира Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмира Ибрагима Ан-Наеф аль-Хаджа, контролировавшего район от Ракки до населенного пункта Эс-Сухне, а также начальника службы безопасности ИГ Сулеймана аль-Шауаха.