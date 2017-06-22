Ведущий британского телеканала BBC Хью Эдвардс четыре минуты молчал в прямом эфире вечерней программы новостей в связи с проблемами со звуком. Об этом сообщает The Guardian.

По словам телеведущего в одном из интервью, он не знал, что находится в эфире. Об этом ему сообщили только спустя две минуты после начала технических неполадок. Тогда он выбрал «самый консервативный поход их возможных» — сидеть за столом и перелистывать свои записи, пока ему не сообщили о возможности начать программу, сообщает RT. По словам Эдвардса, за 25-летнюю карьеру с ним подобного не случалось.