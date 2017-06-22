Более 80% наркотиков и запрещенных веществ попадают в регион через аэропорт Магадан. Такую статистику привел губернатор Магаданской области Владимир Печеный на заседании антинаркотической комиссии. Высказано предложение усилить контроль в аэропорту.

По мнению управления ФСБ области, наркотические вещества попадают в регион в посылках и бандеролях. Многие из них не проходят положенный предполетный досмотр. Для обнаружения наркотиков на склад планируется установить специальный сканер входящих грузов, сообщает ИА MagadanMedia.

Дирекция аэропорта заверила, что место для установки оборудования будет предоставлено. Предположительная стоимость сканера составляет 14 млн рублей. Губернатор области также отметил, что он отдаст необходимые распоряжения, чтобы нужное устройство появилось. По его словам, правоохранительные органы на Колыме работают хорошо, но перекрыть основной канал проникновения психотропных веществ в регион является приоритетной задачей.