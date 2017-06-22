Последний очаг крупного лесного пожара в центральной части Португалии, унесшего жизни 62 человек, удалось локализовать, передает в четверг газета Publico.

По данным издания, пожарные взяли под контроль возгорание в районе муниципалитета Гойш в округе Коимбра, где огнем уничтожено уже порядка 20 тыс. га леса.

Первые возгорания были зафиксированы 17 июня, наибольший урон от пожара был нанесен населенному пункту Педроган-Гранди в Лейрии, где погибли 64 человека, еще 204 пострадали, было выжжено около 30 тыс. га леса.