Мурманское отделение генерального консульства в Финляндии обзавелось новым зданием спустя 25 лет после его открытия. На протяжении четверти века оно располагалось в здании на улице Карла Маркса, 25А.

Как сообщает ИА «Би-порт», новое здание консульства оснащено собственной парковкой и гаражом.

По словам статс-секретаря МИД Финляндии Питера Стенлунда, отделение консульства продолжит на новом месте выполнять задачи, связанные с облегчением оформления виз жителям Мурманской области, распространением в регионе информации о финской культуре и жизни и содействием контактам и сотрудничеству между Финляндией и Мурманской областью.

«Создание новых рабочих условий для наших сотрудников открывает новые возможности. Помещения позволяют расширить поле нашей активности. Я думаю, это тоже показывает, какое значение Финляндия придает нашему сотрудничеству в этом регионе», — подчеркнул посол Финляндии в России Микко Хаутала.

Финляндия традиционно входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Мурманской области. В 2011 году взаимный оборот товаров увеличился по сравнению с предыдущим годом почти в 2,5 раза. Сотрудничество развивается в сферах транспорта, предпринимательства, энергетики, здравоохранения и соцобеспечения, образования, реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий, работы правоохранительных органов, охраны окружающей среды, культуры и спорта. Между 12 городами Мурманской области и северных провинций Финляндии установлены побратимские связи.