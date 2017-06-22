Патриотическая акция «Памяти павших будьте достойны» состоялась в Твери. Она началась в 3:30 утра, а ее центральным событием стала традиционная «Свеча памяти». У обелиска Победы были зажжены свечи в память о 76-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны и людях, которые отдали свои жизни во имя победы.

В акции приняли участие молодежные и общественные организации, руководитель региона Игорь Руденя, а также другие представители исполнительной и законодательной власти.

«76 лет назад в этот день началась самая кровопролитная война в истории человечества. Миллионы наших соотечественников ушли на фронт, чтобы отстоять свободу и независимость Родины», — цитируют губернатора «Тверские ведомости».

В память о защитниках Родины была объявлена минута молчания. А в храме Михаила Тверского совершил литию по погибшим в годы Великой Отечественной митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

Позже, уже после завершения торжественной церемонии возложения цветов, от обелиска Победы стартовал Десант Памяти, во время которого члены молодежных патриотических отрядов, общественных организаций, студенты и все желающие посещают воинские захоронения, возлагают цветы и зажигают свечи.

Отметим, в Твери акция «Памяти павших будьте достойны» проходит уже в пятый раз.