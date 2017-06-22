На Ладожском озере после перерыва из-за ухудшения погоды возобновили поиск троих подростков, пропавших 19 июня: участвуют 273 человека и 72 единицы техники, сообщили «Известиям» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия.

«Пока ребята не найдены, обстановка та же самая. Вчера вечером поиски прерывались, потому что погода ухудшилась, волнение поднялось. Затем погода наладилась, операция была возобновлена в полном объеме», — отметили в ведомстве.

К поискам привлечены беспилотные летательные аппараты и вертолеты Ми-8, подводный аппарат FALKON и гидролокаторы бокового обзора. В операции также задействованы полиция, пожарно-спасательные гарнизоны, поисково-спасательные службы и отряды, водолазы и волонтеры.

Лодка с пятью подростками в возрасте от 15 до 17 лет перевернулась на Ладожском озере 19 июня. Двое спаслись и были госпитализированы, продолжаются поиски еще троих.