Житель поселка Западный Челябинской области повесил на дом вывеску с фразой, ставшей символом концлагерей фашистской Германии. Крупные слова «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным») видны издалека.

Это заголовок романа немецкого писателя-националиста Лоренца Дифенбаха, ставший лозунгом карательной системы. Фраза была размещена на воротах многих лагерей, в том числе Освенцима, пишет ИА «Ура.ру».

Фотография необычного дома появилась в сети и возмутила пользователей. Южноуральцы предлагают найти грамотного юриста, чтобы наказать гражданина, повесившего надпись.