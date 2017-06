Тяжелый стратегический беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США потерпел крушение в Калифорнии. Об этом сообщает Associated Press.

ЧП произошло в среду, 21 июня, недалеко от горы Уитни, самой высокой точки хребта Сьерра-Невада. Известно, что беспилотник вылетел с базы Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Эдвардс и направлялся на калифорнийскую базу Бил в Мэрисвилле. Как сообщает телеканал «Звезда», после падения беспилотника начался пожар, но его удалось быстро ликвидировать. В настоящее время устанавливаются причины крушения.

Размах крыльев беспилотника такого типа может достигать 35 м. Он способен автономно перемещаться в течение 34 часов и достичь высоты 16 тыс. м.

MORE: Inyo Co. Sheriff's Dept posted this picture minutes after the Global Hawk crash near Mt. Whitney. crews were called to fight the fire pic.twitter.com/vazvkjZhQn