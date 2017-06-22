Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела предварительные итоги проведенного 9 июня единого государственного экзамена по русскому языку. Минимальный порог для получения аттестата в 24 балла не преодолели 0,5% участников экзамена.

«В этом году сохраняется тенденция улучшения результатов по обязательным предметам. Доля выпускников, которые остались без аттестатов, сократилась почти в 1,5 раза, и это еще без учета результатов предстоящих пересдач», — приводит пресс-служба ведомства слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

В сообщении отмечается, что всего в испытании приняли участие почти 617 тыс. человек.