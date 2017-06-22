Помощник прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тверской области Артем Волков погиб в ДТП по вине нетрезвого водителя.

Как сообщает ИА «ТВЕРИГРАД», авария произошла 20 июня на 194-м км трассы М-10 вблизи населенного пункта Медное. 60-летний водитель автомобиля ГАЗ 3110, находясь в состоянии алкогольного опьянения, свернул с трассы и на нерегулируемом перекрестке не пропустил встречную иномарку. В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Camry, в котором находился сотрудник надзорного ведомства. От полученных травм 28-летний сотрудник прокуратуры погиб на месте ДТП.

По факту аварии терские следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 164 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.