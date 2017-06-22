Ограбление главы делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева в Париже на авиакосмическом салоне Ле Бурже не несет политических мотивов. Как сообщили в посольстве РФ во Франции, речь шла лишь о бытовом ограблении.

Как сообщила агентству «Интерфакс» пресс-атташе российской дипмиссии Анна Шлычкова, посольство направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать дело.

«Мы находимся в контакте с правоохранительными органами Франции по данному инциденту», — добавила собеседница агентства.

По данным российских дипломатов, при ограблении имущество Корнева не пострадало. «Нападавшие украли только сумку водителя с переднего сиденья машины. В сумке находились деньги и документы», — пояснила Шлычкова.