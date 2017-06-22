Собственник бишкекских торговых рядов в районе центрального рынка Иркутска намерен построить современный торговый центр с кинотеатром на том же месте. Строительство планируют в рамках проекта «Иркутские кварталы».

Весной 2014 года на месте торговых рядов запретили незаконную торговлю. Вопрос обсуждался администрацией города, миграционными службами и силовыми ведомствами. Было решено создать единый стилевой концепт для территории, сообщает ИА IrkutskMedia.

Исторически в данном районе Иркутска с XIX века торговали китайцы. На основании этого одну из улочек квартала решили стилизовать под Азию. При этом восточные мотивы не будут спорить с городской застройкой. Идею поддержал один из собственников, который собирается открыть на этой территории вьетнамский ресторан.