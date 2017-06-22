В пятиконечную звезду выстроились курсанты рязанского десантного училища. В руках они держали портреты героев Советского Союза. В небо были запущены десятки белых воздушных шариков. Акция была посвящена Дню памяти и скорби. Ей предшествовало возложение цветов к Вечному огню. Сама церемония началась с минуты молчания.

Подобная акция состоялась в Рязани впервые. По словам врио губернатора Николая Любимова, чем больше подобных мероприятий будет проводиться, тем больше внимания к этой теме удастся привлечь. А о рязанских героях войны, по мнению Любимова, надо рассказывать не только в старших классах, но и во всех параллелях.

Как отмечает РИА «7 новостей», на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли более 300 тыс. рязанцев. Около половины их них не вернулись. 300 жителей города стали героями Советского Союза и России, 500 — георгиевскими кавалерами, более 40 — полными кавалерами ордена Славы.