Некоторые жильцы аварийного дома на ул. Ударная в Пензе отказываются покидать свои квартиры. О своем несогласии выезжать заявили четыре собственника и один квартирант, сообщили в пресс-службе городской администрации. Причем их предупредили о возможном обрушении жилого здания.

В качестве замены людям предлагают муниципальный маневренный фонд. О том, почему они все же отказываются покидать свои квартиры, не сообщается.

Сегодня представители рабочей группы вновь планируют совершить поквартирный обход. Переезд оставшихся жильцов запланирован на ближайшие выходные. Муниципальные власти предоставят для этого транспорт, отмечает ИА «Пенза-пресс».

Как писали «Известия», обрушение крыла первого подъезда дома на Ударной произошло в ночь на воскресенье, 18 июня. На этот момент первый подъезд уже был расселен, во втором проживали три семьи. Однако третий подъезд оставался заселенным. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.