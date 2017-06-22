Прокуратура Сахалинской области привлекла к отвественности исправительную колонию №2 за несоблюдение законодательства по охране труда. Учреждение оштрафовали на 110 тыс. рублей.

В результате прокурорской проверки установлено, что осужденные допущенные к работам по специальностям: парикмахер, кочегар котельной, машинист насосных установок — при приеме на работу не проходили обязательных медицинских осмотров, сообщает ИА SakhalinMedia.

Ведомством было возбуждено дело об административном правонарушении. Штраф выписала государственная инспекция труда по Сахалинской области.