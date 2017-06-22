Суд в Тобольске вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетней девушки. Она обвинялась в нападении на национального гвардейца.

Инцидент произошел 24 марта возле выхода из кинотеатра, расположенного в торгово-развлекательном центре «Жемчужина Сибири» Тобольска. Школьница была там с четырьмя подругами. Их поведение не понравилось охранникам комплекса, которые нажали тревожную кнопку.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники нацгвардии, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно ругалась. После попытки сопроводить ее в патрульную машину она ударила одного из мужчин несколько раз, пишет megatyumen.ru.

Школьнице был назначен штраф в размере 5 тыс. рублей, но прямо на суде ее освободили от выплаты, заменив его на принудительные меры воспитательного воздействия. В течение года подростку запрещено уходить из дома с 20 до 7 часов.