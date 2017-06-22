СК возбудил уголовное дело об убийстве после нахождения сумки с расчлененными останками женщины под мостом в центре Москвы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по столице.

Сумка была найдена в среду под пилоном Большого Краснохолмского моста через Москву-реку со стороны Гончарной набережной, сообщает сайт НТВ.Ru. По предварительным данным, обнаруженные фрагменты тела являются женскими. В настоящее время следователи устанавливают личность погибшей и все обстоятельства ее смерти, а также всех причастных к ней лиц. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».