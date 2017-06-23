В Евросоюзе готовы перейти к безвизовому режиму с Косово в течение двух лет. Для этого необходимо, чтобы Приштина выполнила последние два требования Брюсселя: ратифицировала соглашение о демаркации границ с Черногорией и усилила борьбу с коррупцией. Об этом «Известиям» рассказали в специальном офисе ЕС в Косово и подтвердили в Европарламенте (ЕП). В России и Сербии считают, что Брюссель в очередной раз прибегает к практике двойных стандартов и пытается придать легитимности самопровозглашенной республике .

Косово выполнило 93 из 95 выдвинутых требований со стороны Брюсселя, необходимых для перехода к безвизовому режиму. Депутат Европарламента, курирующая вопросы визовой либерализации для стран Западных Балкан, Таня Файон, считает, что свободное передвижение для жителей Косово станет реальностью в течение двух лет.

— Мы в комитете уже одобрили отмену виз для Косово в Комитете ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Ожидается выполнение последних двух условий: усиление борьбы с коррупцией и ратификация соглашения о демаркации границы с Черногорией. Мы находимся в постоянном контакте с правительством и ответственными органами в Косово и ожидаем скорого прогресса, — рассказала «Известиям» Таня Файон.

Еврокомиссия выступила с предложением о либерализации визового режима для жителей Косово 4 мая 2016 года. Этот вопрос должен быть одобрен Европарламентом и Советом ЕС, после чего косовские албанцы с биометрическими паспортами смогут находиться в ЕС без виз до 90 дней.

— В начале этого года Еврокомиссия оценила успехи Косово в борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Однако только после ратификации демаркационного соглашения Еврокомиссия сможет дать зеленый свет Европарламенту и Совету ЕС для одобрения безвизового режима, — отметила в беседе с «Известиями» пресс-секретарь офиса ЕС в Косово Динка Живаль.

Сближение с Евросоюзом — одна из основных политических целей большинства партий, а также лично президента непризнанной республики Хашима Тачи. Кроме того, главный кандидат в премьеры самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай в преддверии парламентских выборов (состоялись 11 июня 2017 года) неоднократно подчеркивал, что безвизовый режим с ЕС — вопрос ближайшего времени. Он, однако, отметил, что пограничное соглашение с Черногорией требует пересмотра.

Договор с Черногорией был подписан главами МИД 26 августа 2015 года. Черногория его ратифицировала, однако в парламенте Косово документ застрял, поскольку часть оппозиции посчитала его противоречащим интересам Приштины.

В пресс-службе партии «Самоопроделение» (основной противник соглашения, партия заняла второе место на недавних выборах в Косово) «Известиям» рассказали, что в июне 2015 года парламент принял резолюцию, обязывающую министра иностранных дел получить одобрение от депутатов перед заключением соглашения с Черногорией. Это требование было проигнорировано, а соглашение, однако, подписано.

— В случае ратификации договора Косово потеряет более 8 200 га территории. Более 205 тыс. граждан уже подписали петицию за его отмену, а десятки тысяч человек участвовали в протестах в Приштине и других городах, — сказал «Известиям» пресс-секретарь партии Бойкен Абази.

По мнению заместителя главы комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, такое решение Брюсселя ни что иное, как применение двойных стандартов.

— ЕС не признает Крым, где прошел референдум, частью России. Но при этом поддержал одностороннее отделение Косово от Сербии в 2008 году, которое было осуществлено без проведения плебисцита , — отметил в беседе с «Известиями» Алексей Чепа.

Глава парламента Всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич сказал «Известиям», что введение безвизового режима — лишь попытка легитимизировать Косово в глазах мирового сообщества.

— Многие косовские албанцы владеют сербскими паспортами и уже сейчас свободно ездят по Европе. Однако З ападу необходимо постоянно подтверждать «независимость» квазигосударства, которое они искусственно создали , — отметил Драган Станоевич.

Стремление Брюсселя отменить визы для жителей Косово чревато не только расколом внутри ЕС, но и усилением напряженности в регионе, так как националистические силы в непризнанной республике активизируют свою деятельность с целью аннулировать соглашение с Черногорией.