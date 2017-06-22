Двое мужчин выпали из лодки, катаясь на одном из прудов на востоке Москвы. В результате они чуть не утонули. Об этом в четверг сообщил источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел накануне в 20:18 мск. Двух мужчин, которые сильно раскачивались в лодке, увидел старший смены поисково-спасательной станции «Терлецкая» во время пешего патрулирования.

«В результате этого мужчины перевернулись и стали тонуть», — цитирует телеканал «360» собеседника.

Спасатели добрались до мужчин уже через четыре минуты после происшествия и вытащили их из воды.

Спасенные оказались гражданами Киргизии. Находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчин передали сотрудникам полиции, которые выписали им штраф.