Взрыв газового баллона произошел в частном доме в Барнауле накануне вечером. В результате произошло обрушение части дома, пострадал один человек.

Как сообщает altapress.ru, в момент взрыва в доме находилась пожилая женщина, которую завалило стеной. Выбраться из-под завалов ей помогли соседи. Пострадавшая получила сильные ожоги и травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств.

По словам очевидцев произошедшего, также могли пострадать девушка с ребенком, проходившие мимо дома в момент взрыва, их отбросило взрывной волной. Однако правоохранительные органы данную информацию не подтверждают.