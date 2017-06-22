В четверг, 22 июня, из-за сильного ветра в Москве МЧС объявило экстренное предупреждение. По сообщению спасателей, в течение дня ожидаются порывы сильного ветра — до 17 м/с.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», с 09.00 до 21.00 22.06.2017 ожидается небольшой дождь, западный ветер 5–10 м/с, местами порывы 12–17м/с», — говорится в сообщении.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, падения рекламных конструкций и кровель домов.

Москвичам и гостям столицы МЧС советует обходить шаткие строения. Водителям рекомендовано не парковать автомобили вблизи деревьев, соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.