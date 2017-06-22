Нижнекамск присоединяется к всероссийской акции «Свеча памяти». Всю ночь в окнах жителей города зажигался свет, а в 4:00 начался митинг у монумента Победы. Там собрались около 100 человек — ветераны боевых действий, представители поисковых отрядов, казаки и простые жители города.

Городская телевышка стала самой высокой «Свечой памяти». Символ Нижнекамска высотой в 196 м превратили в напоминание об июньском утре 1941 года, подсветив конструкцию специальным образом.

Позже в городе пройдет еще один торжественный митинг, в котором, как ожидается, примут участие более 300 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны. Он будет посвящен Дню памяти и скорби, передает ИА «Татар-информ».