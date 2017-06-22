Жители РФ стали больше доверять армии. Более половины россиян (53%) считают, что угрозы военного нападения на РФ со стороны какого-нибудь государства сейчас не существует.

В феврале 2015 года так думали 28%, сообщает ВЦИОМ.

В существовании угрозы уверены 38% жителей России (против 68% два года назад). Это показал всероссийский телефонный опрос среди 1,2 тыс. респондентов, проведенный 16–17 июня.

Более трети респондентов (36%) считают российскую армию самой эффективной и боеспособной в мире, 47% — одной из лучших в мире.

Лишь 2% характеризуют боеспособность российской армии как очень низкую.