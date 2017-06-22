Девочка получила перелом позвоночника в детском лагере в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером в среду, 21 июня, в детском лагере имени Олега Кошевого в Бердске. Сообщается, что семилетняя девочка получила травму во время игры в прятки с другими детьми в одном из корпусов лагеря, когда выпала из окна второго этажа. Как сообщает телеканал «360», девочка залезла на подоконник с открытым окном и облокотилась на плохо закрепленную москитную сетку, в результате чего произошло падение. Ребенка госпитализировали, врачи констатировали у нее перелом позвоночника. Жизни ребенка ничто не угрожает.

СК проводит проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства