Голливудский актер Джордж Клуни и его партнеры продали бренд текилы премиум-класса Casamigos, созданный ими четыре года назад, британской компании — производителю алкогольных напитков Diageo. Сумма сделки составит $1 млрд. Информация размещена на официальном сайте компании.

Бренд Casamigos был создан Джорджем Клуни и его партнерами Рэндом Гербером и Майком Мельдманом в 2013 году. В прошлом году было продано 120 тыс. бутылок текилы Casamigos, большая часть из них — в США.

По оценке аналитиков Diageo, по итогам текущего года продажи превысят 170 тыс. бутылок.

По словам гендиректора Diageo Ивана Менезеса, покупка «поддерживает нашу стратегию по сосредоточению на брендах категории премиум».

По мнению аналитика из Sanford C. Bernstein Тревора Стирлинга, цена за бренд действительно выглядит высокой и от веры Diageo в темпы его роста зависит очень многое.

Стороны ожидают, что уже во второй половине 2017 года сделка будет закрыта.

Предстоящая сделка — самая крупная для компании Diageo после покупки в 2014 году United Spirits за $3,2 млрд.