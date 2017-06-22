Владимир Путин поздравил актрису Наталью Варлей с 70-летним юбилеем. Президент РФ отметил ее талант и удивительное обаяние.

На сайте Кремля опубликован текст поздравления заслуженного работника культуры.

«Важно, что Вы нашли себя и на литературном, и на общественном поприще», — говорится в тексте телеграммы.

Советская и российская актриса театра и кино Наталья Варлей родилась в 1947 году. Она начала творческую карьеру в детской цирковой студии, окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства, после чего работала эквилибристкой.

Популярность актриса получила после роли Нины в картине Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».