Казанский комбинат «Здоровье» закрывается с 1 июля. По словам Елены Гендельман, гендиректора АО «Комбытсервис», 97% акций которого принадлежит экс-мэру Казани Камилю Исхакову, комбинат ждет полная реконструкция.

Ее инициировал новый собственник комбината, ООО «Здоровье». Учредителем этой организации является внучка Исхакова, Карина Камалова. Она пообещала открыть новое здание примерно через год.

Однако сам Исхаков заявил, что здание будет снесено, а на его месте построят новое, в котором будут подземная парковка и дополнительные этаже. Кроме того, там разместят бассейны, сауны и бани.

По словам Исхакова, реконструкция комбината планировалась давно, сейчас возможность появилась, в ближайшее время будет открыта кредитная линия. Профиль комбината при этом не изменится, передает ProKazan.ru.

Здание было построено в 1970-х годах. С тех пор оно стало настоящей легендой столицы Татарстана.