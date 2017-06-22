Министерство гражданской администрации Китая опубликовало сведения о том, что в результате мощных дождей, которые обрушились на некоторые районы в Центральном и Восточном Китае, пострадали порядка 49 тыс. человек.

По данным местных властей, в эпицентре стихии оказались семь городов и семь уездов провинций Цзянси, Хубэй и Хунань, где штормовой ветер и проливные дожди нанесли непоправимый урон рисовым полям и чайным плантациям. Как сообщает ТАСС, всего от действия стихии было уничтожено 400 гектаров сельхозугодий.

Власти организовали эвакуацию из районов бедствия, в настоящее время спасателям удалось спасти порядка 600 человек, еще около 500 жителей нуждаются в срочной помощи.