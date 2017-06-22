Коллегия присяжных Мосгорсуда вынесла обвинительный вердикт в отношении четырех членов банды из пяти человек, убивавших бездомных в столице «для очистки города». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Фигурантами дела стали Павел Войтов, Владислав Каратаев, Елена Лобачева, Артур Нарциссов и один 19-летний житель Ярославской области. На момент совершения инкриминируемых ему преступлений он был несовершеннолетним.

Фигурантов дела признали виновными в убийстве 15 лиц без определенного места жительства, которые вели антисоциальный образ жизни в Москве, Подмосковье и Ярославской области.

«Присяжные признали членов банды виновными, единодушно, без снисхождения, за исключением одного фигуранта по одному эпизоду, по которому было принято решение о снисхождении», — цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Пятеро соучастников, по версии следствия, совершали убийства лиц, склонных к употреблению алкоголя, с особой жестокостью. Они совершали преступления с июля 2014 года по февраль 2015 года, чаще всего в темное время суток в малолюдных и безлюдных местах.

В качестве орудий убийства члены банды использовали кастеты, ножи, молотки и другие предметы. Следствие считает, что обвиняемые познакомились в интернете, сообщает телеканал «360».

Мосгорсуд назначит подсудимым сроки в соответствии с вердиктом присяжных. Обсуждение пройдет в среду.