Великая Отечественная война глазами «Известий»
Солдаты в ходе военных действий, 1941 год
Беженцы из Ясной Поляны, ноябрь 1941 года
Фото женщины и ребенка, сделанное в 1941 году
Командующий армией Георгий Жуков в 107-й стрелковой дивизии. Западный фронт, июль 1941 года
Боевые действия на улицах Сталинграда, июль 1942 года
Залп катюши. Орловско-Курское направление, июль 1943 года
Солдаты возле трофейного самолета. Западный фронт, июль 1941 года
Деревня под городом Дорогобуж, август 1941 года
Высадка с бронепоезда «За Родину» черноморского десанта. Фото сделано под Ростовом, июль 1943 года
Первая помощь на поле боя. Орловский участок Центрального фронта, 1943 год
Сталинград, 1942 год
Снайперы подразделения старшего лейтенанта Ф. Д. Лунина ведут залповый огонь по самолетам противника. Центральный фронт в районе города Севска, июнь 1943 года
Сталинград, 1942 год
Солдаты, участвующие в бою, 1944 год
Снайпер ведет огонь, 1942 год
Солдаты читают письма, 1942 год
Дети наблюдают за проезжающей мимо тяжелой техникой, 1942 год
Разрушенный немецкий самолет, 1941 год
Рейхстаг после захвата советскими войсками, 1945 год
Салют Победы на Красной площади в Москве, 1945 год