Террорист, устроивший взрыв на центральном вокзале Брюсселя во вторник, добрался до места совершения теракта на метро, передает издание Libre Belgique.

По информации газеты, до станции метро 36-летний Усама Зариу доехал на такси.

Во вторник на центральном вокзале бельгийской столицы произошел маломощный взрыв. Устройство в действие привел гражданин Марокко, его ликвидировали сотрудники полиции. В чемодане террориста обнаружили гвозди и газовые баллоны. В результате происшествия никто не пострадал.