Исполнитель теракта на вокзале Брюсселя приехал на метро
Террорист, устроивший взрыв на центральном вокзале Брюсселя во вторник, добрался до места совершения теракта на метро, передает издание Libre Belgique.
По информации газеты, до станции метро 36-летний Усама Зариу доехал на такси.
Во вторник на центральном вокзале бельгийской столицы произошел маломощный взрыв. Устройство в действие привел гражданин Марокко, его ликвидировали сотрудники полиции. В чемодане террориста обнаружили гвозди и газовые баллоны. В результате происшествия никто не пострадал.