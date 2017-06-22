Депутатам запретили проносить мобильные на заседание с участием ФСБ
На заседание с участием директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, которое состоится 23 июня, запретили проносить в зал мобильные телефоны. Об этом сообщил депутатам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что в соответствии со статьей 37 регламента Госдумы запрещено проносить и использовать на закрытом заседании средства связи, звукозаписи и обработки информации.
Кроме того, Володин добавил, что это не только вопрос безопасности, но и вопрос ответственности.
«Будем ответственны за свои же решения», — цитирует спикера Госдумы «Газета.ru».
По словам Александра Жукова, первого вице-спикера Госдумы, глава ФСБ выступит в Госдуме на закрытом пленарном заседании, посвященном обеспечению информационной безопасности.