На заседание с участием директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова, которое состоится 23 июня, запретили проносить в зал мобильные телефоны. Об этом сообщил депутатам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в соответствии со статьей 37 регламента Госдумы запрещено проносить и использовать на закрытом заседании средства связи, звукозаписи и обработки информации.

Кроме того, Володин добавил, что это не только вопрос безопасности, но и вопрос ответственности.

«Будем ответственны за свои же решения», — цитирует спикера Госдумы «Газета.ru».

По словам Александра Жукова, первого вице-спикера Госдумы, глава ФСБ выступит в Госдуме на закрытом пленарном заседании, посвященном обеспечению информационной безопасности.