Следственное управление Следственного комитета РФ по Чувашской Республике сообщило о том, что сотрудники правоохранительных органов в ночь на четверг обнаружили в одном из гаражей на территории города Цивильска тело пропавшей неделю назад 11-летней девочки. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка.

«В ходе дополнительно проведенного осмотра гаражей на территории города Цивильска тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти. В последующем был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им является 23-летний житель города Цивильска», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В настоящее время следователи решают вопрос об аресте задержанного. Устанавливаются все обстоятельства убийства, назначен комплекс судебных экспертиз.