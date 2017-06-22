В Омске установлен абсолютный суточный рекорд по укладке асфальта. За минувшие сутки дорожники подготовили первый и второй слой покрытия на площади около 40 тыс. кв. м.

По информации департамента городского хозяйства мэрии, это наиболее высокий суточный результат с начала масштабной ремонтной кампании. 21 июня подрядные организации завершили укладку первого слоя асфальта на улицах Гашека, Энтузиастов и на Сибирском проспекте, пишет РИА «Омск-информ».

70 км федеральных автодорог будут отремонтированы в Омской области в 2017 году. Ремонт будет проходить на Южном обходе и на трассе Тюмень–Омск. Регион принимает участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Она рассчитана до 2025 года.