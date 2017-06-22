Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что военным НАТО и России нужно сохранять хладнокровие, так как маневры военных самолетов над Балтийским морем в последние дни могли обернуться печальными последствиями.

«Такое поведение близко к определенной грани, за которой может случиться большая беда. Не обязательно прямой конфликт, а просто контакт, и последствия могут быть очень печальными», — приводит «Интерфакс» слова главы литовского правительства.

Сквярнялис охарактеризовал маневры российских военных самолетов над Балтикой «лихими» и сказал, что они «идут вразрез с элементарным безопасным поведением».

Накануне истребитель НАТО F-16 сделал попытку сопроводить самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу, который направлялся в Калининград. Следовавший рядом российский истребитель Су-27 «отогнал» воздушное судно НАТО над нейтральными водами Балтийского моря.