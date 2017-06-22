Рабочий график людей изменится через 30 лет, полагает глава крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Джек Ма. Он считает, что люди будут работать четыре дня в неделю по четыре часа в день.

Меньше работать и больше путешествовать люди смогут благодаря развитию искусственного интеллекта, считает Джек Ма. В интервью телеканалу CNBC предприниматель рассказал, что его дедушка, работавший на сельскохозяйственных угодьях 16 часов в день, думал, что он очень занятой. Сейчас длительность рабочего дня составляет восемь часов, пять дней в неделю. Все так же уверены, что очень заняты. «Я думаю, что через ближайшие 30 лет люди будут работать только четыре часа в день и, возможно, четыре дня в неделю», — заявил Ма.

Ма отметил также, что мировые лидеры должны обратить внимание на то, чтобы внедрение автоматизации было безболезненным, пишет Утро.ru. По его мнению, не нужно создавать машины, похожие на людей. Техника должна уметь делать то, что не могут сделать люди. Глава Alibaba Group уверен, что у машин никогда не будет мудрости и опыта, которым обладают люди.

По словам главы гигантского интернет-ритейлера, некоторые считают монополистами такие крупнейшие в мире публичные компании, как Alphabet, Apple и Amazon. Но вскоре успехи этих и подобных гигантов могут пойти на спад, поскольку доступ к интернету получают всё больше малых предприятий. Раньше моделью был масштаб компаний, теперь же будущее за персонализированным, выполненным на заказ товаром или услугой, отметил он.

Джек Ма упомянул также свою встречу в январе с президентом США Дональдом Трампом. Он сообщил, что компания Alibaba планирует в течение ближайших пяти лет создать 1 млн американских рабочих мест, главным образом за счет облегчения продаж для малого бизнеса.